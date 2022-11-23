فيديو | على الطريقة اليابانية .. جمهور المغرب ينظف الملعب بعد مباراة كرواتيا

إشادة واسعة بأخلاق الجمهور المغربي بعد مباراة المغرب وكراوتيا في كأس العالم 2022.

أظهر الجمهور المغربي جانبًا رائعًا للغاية خلال مواجهة المغرب وكرواتيا في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

المباراة التي أقيمت صباح الأربعاء على استاد البيت لحساب المجموعة السادسة في مونديال قطر انتهت بالتعادل السلبي، ليحصد "أسود الأطلس" نقطة ثمينة للغاية.

لكن بعيدًا عن أرض الملعب، فإن الجمهور المغربي أظهر أخلاقًا عالية للغاية بعد نهاية المباراة، حيث قامت مجموعة من الجماهير المغربية بتنظيف أماكن جلوسهم خلال المباراة من المخلفات.

وانتشر مقطع الفيديو للجماهير المغربية بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع إشادة واسعة بما قاموا به وحرصهم على نظافة الملعب بعد نهاية المباراة.

الجمهور المغربي ينظف المدرجات بعد مباراة المغرب وكرواتيا ، اخلاق عالية 👏🏼 pic.twitter.com/wdaa4WeiEI — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) November 23, 2022

تلك المبادرة المغربية المميزة للغاية، تأتي تقليدًا لما تقوم به الجماهير اليابانية في كل مرة يظهر فيها "محاربو الساموراي" في المنافسات العالمية، حيث يحرص الجمهور الياباني في كل مباراة يتواجد بها على تنظيف أماكنه بعد نهاية المباريات.