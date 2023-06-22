فيديو |علامات السن ظهرت .. طلب غريب من رونالدو يثير السخرية في البرتغال

ممنوع الاقتراب أكثر من ذلك!

تمتع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوجوده تحت الأضواء بصفة مستمرة طوال مسيرته، ولكن يبدو أن هذه المتعة توقفت بعد بلوغه من العمر 38 سنة.

رونالدو واصل أرقامه القياسية بالوصول إلى الرقم 200 من المباريات الدولية، ليصبح اللاعب الأكثر مشاركة على مستوى المنتخبات، وساعد البرتغال مؤخرًا على تخطي أيسلندا بهدف دون رد أحرزه نجم النصر في تصفيات يورو 2024.

وخلال حديثه إلى إحدى القنوات حدثت واقعة طريفة لرونالدو، حيث طلب من المصور عدم الاقتراب كثيرًا من وجهه حتى لا تظهر عليه علامات التقدم في السن.

وظهر رونالدو في مقطع فيديو أثار حالة من السخرية في البرتغال وبمختلف مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقول للمصور:"لا تُقرب الصورة أكثر من ذلك، هناك الكثير من التجاعيد في وجهي".

يذكر أن رونالدو يتمتع ببداية جيدة له في دوري روشن السعودي منذ انتقاله للنصر في يناير الماضي، بتسجيله 14 هدفًا في 19 مناسبة بقميص الفريق.