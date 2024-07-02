فيديو | عقاب رادع على اتهامه بالغطس .. كيليان مبابي يرد هدية مدافع بلجيكا باحتفال مستفز!

لقطة غير معتادة من النجم الفرنسي

أثار النجم كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، جدلًا واسعًا بعد احتفاله بهدف فوز الديوك على بلجيكا، الذي قادهم إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وسجل يان فيرتونخن مدافع بلجيكا، هدف فوز فرنسا بالخطأ في مرماه، ليتأهل الديوك إلى دور الـ16، من أجل مواجهة البرتغال التي فازت على سلوفينيا (3-0) بركلات الترجيح.

وأظهرت الكاميرات في ملعب مركور شبيل أرينا، لحظة احتفال مبابي بالهدف القاتل لفرنسا (الدقيقة 85)، عندما حول فيرتونخن الكرة إلى مرماه بالخطأ، حيث ركض مبابي نحوه مباشرة واحتفل في وجهه قبل أن يوجه له ببعض الكلمات التي لم تظهر للجمهور.

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وفي نفس الوقت، توجه الحكم السويدي جلين نيبيرج نحو نجم فرنسا وحذره من استفزاز المنافس، دون أن يمنحه بطاقة صفراء، لينتهي الأمر وديًا.

ولم يكن احتفال مبابي المستفز لمدافع منتخب بلجيكا مفاجئًا، خصوصًا أن فيرتونخن كان قد تحدث مع الحكم واتهم اللاعب الفرنسي بالغطس لمحاولة الحصول على ركلة جزاء في وقت سابق من المباراة.

يذكر أن "الديوك" هو أكثر منتخب في تاريخ اليورو استفادة من الأهداف العكسية، برصيد 5 أهداف، يليه إسبانيا (4) وهولندا (3)، حيث أشارت شبكة "أوبتا" إلى أن منتخب فرنسا سجل 3 أهداف فقط خلال النسخة الحالية، بواقع هدفين ذاتيين وهدف من ركلة جزاء.