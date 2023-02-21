فيديو | عشقهم سريعًا .. كريستيانو رونالدو يداعب جمهور النصر في التدريبات

تأثير رونالدو لم يكن في مدرجات مباريات النصر فقط، إنما في التدريبات كذلك تأثيره على الجمهور حاضر

في البداية، كانت قصة حب من طرف واحد من قبل جمهور النصر السعودي تجاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن يبدو أن حاليًا كلا الطرفين يبادل الآخر الحب نفسه.

العالمي تعاقد مع صاروخ ماديرا في بداية الميركاتو الشتوي المنقضي، في صفقة انتقال حر، جعلت من الدون أعلى لاعب راتبًا في العالم حاليًا.

في المباريات الماضية، اعتدنا على ترديد الجمهور لاحتفالية الدون الشهيرة "siiii"، في المدرجات مع كل لمسة للاعب، أملًا في أن يرد عليهم بالاحتفالية نفسها، التي عشقتها جماهير كافة الفرق التي مثلها.

لكن خلال مران أمس الإثنين، بدأ رونالدو في مداعبة الجمهور في المدرجات، إذ أشعل حماسهم، مطالبًا إياهم بالتشجيع لتحفيزه هو وزملائه بطريقة كوميدية، لكن تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وبدأوا في ترديد الهتاف من خلفه كما ردد تمامًا.

جدير بالذكر أن رونالدو شارك في خمس مباريات مع النصر منذ انضمامه، في دوري روشن وكأس السوبر السعودي، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع اثنين.

ويستعد العالمي حاليًا لمواجهة ضمك في 25 من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن.