فيديو| عشاق ميسي يقطعون الطريق ويهجمون على سيارته في الأرجنتين

لهذا لا يستطيع ميسي أن يعيش في بلاده

قطع عشاق ليونيل ميسي في مسقط رأسه بالأرجنتين طريق سيارته أثناء وصوله إلى حفل عيد ميلاد بنت أخته الخامس عشر في مدينة روساريو.

ميسي بات بطلًا قوميًا في الأرجنتين أكثر من أي وقت مضى، خصوصًا بعد أن قاد التانجو للقب كأس العالم الذي طال انتظاره منذ أن تحقق لآخر مرة في عام 1986 على يد دييجو مارادونا ورفاقه.

المشجعون العاشقون لميسي لم يكتفوا بذلك فقط، بل حاول بعضهم الاندفاع على السيارة ونافذتها التي يطل منها ميسي، مستخدمين عبارات حماسية مثل "هيا يا بطل".

أخذ الأمر وقتًا من ميسي الذي كان يقود السيارة بنفسه كي يتخلص من هذه الجموع، مقطع الفيديو الذي تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي لاقى انتشارًا واسعًا.

بعض المعلقين تحدثوا عن أن هذه هي الأسباب التي تجعل ميسي لا يستطيع اللعب أو العيش بشكل اعتيادي في الأرجنتين.