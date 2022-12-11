فيديو | عامل توصيل منحوس طلب مشاهدة ركلة جزاء كين الضائعة أمام فرنسا!

رغم موافقة العميل على طلبه، إلا أن عامل توصيل الطلبات كان سيئ الحظ.

واجه عامل توصيل طلبات إنجليزي ربما أكثر لحظات سوء الحظ في حياته، بعدما وصل إلى منزل أحد العملاء تمامًا في الوقت المناسب لركلة جزاء منتخب إنجلترا الثانية أمام فرنسا في ربع نهائي كأس العالم 2022.

منتخب إنجلترا ودع مونديال قطر من دور الثمانية بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت إضاعة هاري كين لركلة جزاء في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

هاري كين كان قد سجل بالفعل ركلة جزاء في الدقيقة 54 ليعادل النتيجة بعد هدف أوريليان تشواميني في الشوط الأول، لكن أوليفييه جيرو تمكن من إعادة فرنسا إلى التقدم بهدف في الدقيقة 78.

وتناقلت عدد من المواقع الرياضية الإنجليزية مقطع فيديو يُظهر عامل توصيل طلبات، طلب من عميل أن يدخل لمشاهدة ركلة جزاء هاري كين الثانية بعدما علم بحصول "الأسود الثلاثة" عليها.

وأشاد الكثير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بموقف العميل بعد السماح لرجل التوصيل بمشاهدة ركلة الجزاء في منزله، بالنظر إلى أن الحياة في إنجلترا ربما توقفت في تلك اللحظة.

مقطع الفيديو جذب أكثر من 1.7 مليون مشاهدة عبر موقع "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أكثر من 150 ألف إعجاب.