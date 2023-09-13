فيديو | "من السحر للهجوم الجماهيري" .. نيمار يستنجد بالشرطة قبل عودته إلى الهلال

ماذا حدث مع ساحر الهلال نيمار جونيور؟!

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عاش الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ساعات من التوتر في بيرو، على هامش التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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وشارك نيمار في فوز منتخب البرازيل (1-0) على نظيره البيروفي، فجر اليوم الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى المونديال.

وبعد تعرضه لـ"السحر والشعوذة"، من بعض الكهنة في بيرو.. عانى الساحر البرازيلي، من إهانات وهجوم الجماهير المستمر عليه، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين.

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ونشر حساب "franjaperuana" عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مقطع فيديو، يظهر الإهانات التي تعرض لها نيمار جونيور، من جماهير بيرو التي حضرت في المدرجات.

وكشف عن أن نيمار البالغ من العمر 31 سنة، "استنجد" بالشرطة التي كانت تقوم بعمليات التأمين، داخل الملعب، لإبعاد المشجعين الذين هاجموه خلال المباراة.

المثير في الأمر، أن نجم نادي الهلال، أثبت موهبته الكبيرة مرة أخرى؛ حيث قدم مستوى رائع أمام بيرو، وصنع الهدف الوحيد، على الرغم من هذا السحر المزعوم والهجوم الجماهيري عليه.

جدير بالذكر أن نيمار، يستعد للظهور الأول مع نادي الهلال، بعد نهاية فترة التوقف الدولي؛ حيث لم يشارك في أي مباراة منذ الانضمام إلى الفريق، في الصيف الحالي؛ بسبب معاناته من الإصابة، والتي شفي منها تمامًا الآن.

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