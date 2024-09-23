فيديو | "عار على العالم".. حارس فرنسا يشوّه كأس العالم لكرة الصالات بتصرف مؤسف!

ماذا حدث أمام إيران؟

شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات واقعة مؤسفة خلال مواجهة فرنسا وإيران في ختام دور المجموعات.

وأظهر مقطع فيديو حارس المنتخب الفرنسي وهو يترك الكرة تدخل مرماه، دون محاولة لصدها، ما تسبب في حالة من الغضب في وسط كرة الصالات.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيران التي فازت 4-1 كانت الأوفر حظًا للتأهل كمتصدر للمجموعة، إلا أن سلوك حارس فرنسا التي تأهلت في المركز الثاني أثار الجدل.

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وسوف تصطدم إيران بالمغرب في ثمن نهائي كأس العالم، بينما تواجه فرنسا منتخب تايلاند.

وانتقد ميجيل رودريجو، مدرب منتخب تايلاند، سلوك الحارس الفرنسي عبر منصة إكس، قائلًا: "بغض النظر عما سيحدث يوم 27، وباعترافنا بأننا الأضعف، أقول: "فرنسا، نرحب بكم بأذرع مفتوحة. إيران وفرنسا، مدربين ولاعبين، شوهوا سمعة رياضتي. أنتم عار على العالم".