فيديو | طبيب هولندي ينقذ مشجعاً من الموت بمدرجات المونديال
شهدت مدرجات لقاء السنغال مع هولندا في كأس العالم واقعة مؤسفة بتعرض أحد المشجعين لأزمة صحية أنقذه منها حضور مشجع طبيب.
الواقعة تعود للقاء الذي أُقيم في اليوم الثاني من المونديال وانتهى بفوز الفريق الهولندي بهدفين نظيفين على نظيره السنغالي.
وتعرض مشجع قطري لوعكة صحية بعد بلع لسانه، ولكن لحسن الحظ بحسب صحيفة "الشرق" القطرية أنقذه تواجد طبيب ضمن المدرجات.
الطبيب بحسب التقرير هو مشجع لهولندا كان حاضراً لمساندة بلاده، ولكن تحرك مباشرة وباشر عمله الأصلي وأنقذ المشجع.
بالفيديو.. طبيب هولندي يُنقذ مشجعاً قطرياً بلع لسانه بمدرجات استاد الثمامة— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 22, 2022
🔴التفاصيل عبر الرابط:https://t.co/rS4GT14AI3#المونديال_شرقي #كاس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/llsi4B2RVU
وتدخل المسعفون المتواجدون بملعب "الثمامة" لاستكمال عملية إنقاذ المشجع ومعالجته، ثم نقله لأحد المستشفيات القريبة للاطمئنان على استقرار حالته.