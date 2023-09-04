فيديو | ضُرب بطريقة زيدان .. الاعتداء على أسطورة مانشستر يونايتد أثناء مواجهة آرسنال

أحد المشجعين اعتدى على أسطورة مانشستر يونايتد أثناء مواجهة آرسنال في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي..

تعرض روي كين أسطورة مانشستر يونايتد ومحلل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية للاعتداء من قبل أحد المشجعين داخل ملعب "الإمارات" يوم الأحد، خلال مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2023-2024.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن مشجعًا واجه قائد مانشستر يونايتد السابق في الجزء العلوي من المدرج الغربي لملعب "الإمارات، بينما كان ينتظر المصعد ليأخذه إلى منطقة الملعب لتحليل المباراة.

ويُزعم أن المشجع وجه ضربة رأس إلى كين على صدره وذقنه، لكنه مُنع من إلحاق أضرار جسدية جسيمة لقائد منتخب أيرلندا السابق.

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وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي الليلة الماضية، ميكا ريتشاردز، زميل كين في سكاي سبورتس، وهو يتصارع مع الرجل لتقييده، لكن المشجع غادر المنطقة المجاورة قبل وصول حراس الأمن.

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عاد كين وريتشاردز، اللذان كانا يعملان مع لاعب آرسنال السابق ثيو والكوت، إلى الاستوديو لمعرفة ما حدث، مع إلغاء هدف أليخاندرو جارناتشو في النهاية بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو "VAR".

وكشف بيان شبكة "سكاي" الذي تم إرساله إلى "ديلي ميل" بعد المباراة أن الشرطة تحقق حاليًا في الاعتداء على أسطورة مانشستر يونايتد.

وجاء في البيان: "نحن نفهم أن الشرطة تحقق في اعتداء مزعوم من قبل أحد أفراد الجمهور مباشرة قبل اللقطات التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "في اللقطات التي شوهدت، كان ميكا ريتشاردز يتصرف لنزع فتيل الموقف."

واختتم البيان: "تحقق الشرطة في أعقاب اعتداء يُزعم أنه وقع في استاد الإمارات خلال مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد يوم الأحد 3 سبتمبر".

العلاقة بين كين وآرسنال كانت مشحونة على مر السنين، حيث كان عداء أسطورة مانشستر يونايتد مع قائد آرسنال السابق باتريك فييرا هو المحور الرئيسي للعلاقة المتوترة بين الناديين مطلع الألفية الثالثة.