فيديو - ضرب مبرح من جمهور المريخ السوداني لحكم مواجهة هلال الأبيض

بكري المدينة هو من بدأ شرارة الأحداث بعدما رفض الاستجابة لقرار الحكم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهدت مواجهة المريخ وهلال الأبيض بالدوري السوداني، أحداثًا مؤسفة تسببت في إلغاء اللقاء.

الفريقان تقابلا مساء أمس الأحد، على استاد أم درمان، بالجولة الثانية من المرحلة النهائية بالدوري السوداني.

وفي الوقت الضائع من عمر الشوط الأول، أشهر حكم المباراة الكارت الأحمر في وجه بكري المدينة؛ لاعب المريخ، إلا أن الأخير رفض الاستجابة لطرد الحكم، وظل طويلًا في أرض الملعب رافضًا الخروج.

الجمهور الحاضر للمباراة تفاعل مع بكري المدينة وتعاطف معه، ليتدافع إلى أرض الملعب، سعيًا وراء الاعتداء على حكم اللقاء.

هداف البطولة العربية: الجائزة أفضل تعويض للمريخ السوداني

وتوجه طاقم التحكيم على الفور في اتجاه غرف خلع الملابس إلا أن أحدهم لم يتمكن من الوصول بسلام، حيث وقع في يد مجموعة من جمهور المريخ، الذي انهال عليه بضرب مبرح قبل أن يتدخل البعض الآخر لاستخراجه من تحت أيدي الجمهور الغاضب، ويتجه لتلقي العلاج بسيارة الإسعاف.

وتسببت هذه الأحداث المؤسفة في إلغاء اللقاء وعدم لعب شوطه الثاني، في الوقت الذي كانت تشير به النتيجة إلى تقدم رفاق المدينة بهدف وحيد.

يذكر أنه تُلعب خلال الفترة الحالية المرحلة النهائية من الدوري السوداني لحسم بطل الموسم، حيث يتصدر الخرطوم الوطني الترتيب بأربع نقاط من مباراتين، بينما يحل المريخ ثانيًا بثلاث نقاط من مباراة واحدة، وهلال الأبيض ثالثًا بنقطة وحيدة.