إيفان راكيتيتش ظهر لأول مرة مع نادي الشباب..

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قدّم النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لوحة فنية رائعة، في ظهوره الأول مع نادي الشباب، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الشباب تعاقد مع راكيتيتش، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، قادمًا من صفوف الفريق الإسباني إشبيلية، وفي عقد لمدة موسم ونصف، حتى يونيو من عام 2025.

راكيتيتش ظهر لأول مرة مع الشباب، في مباراة ضمك، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

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وسجل النجم الكرواتي، هدف الشباب الوحيد في المباراة؛ من تسديدة صاروخية من حدود منطقة الـ18، في الدقيقة 82؛ ليمنح الليث الشبابي، 3 نقاط مهمة.

ولم يكتفِ إيفان راكيتيتش بـ"الهدف"؛ حيث صنع العديد من الفرص المحققة للتسجيل، خاصة للمهاجم السنغالي حبيب ديالو، الذي تفنن في إهدارها بشكل غريب.

وعن مستواه المبهر أمام ضمك.. قال راكيتيتش في تصريحات مع شبكة قنوات "SSC": "وعدت رئيس النادي؛ بأنني سأسجل في مباراتي الأولى مع الشباب"، مشيرًا إلى أن الفريق أمامه أسبوعًا كاملًا للاستعداد لديربي الرياض الكبير أمام النصر؛ حيث أن الهدف الوحيد هو مواصلة إسعاد الجماهير.

واللوحة الفنية التي قدمها راكيتيتش في ظهوره الأول؛ تمنح دفعه كبيرة للشبابيين، وتوجه رسالة إلى نادي النصر، لما ينتظره يوم 25 من فبراير الجاري، عندما يلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري.

SHAHID