فيديو| ضحية جديدة لروديجر.. الألماني يصفع عامل ريال مدريد!

دائمًا ما يثير المدافع الصلب الكثير من الجدل..

التقطت الكاميرات مقطع فيديو من تدريبات ريال مدريد يظهر ضحية جديدة لأنطونيو روديجر، مدافع النادي الملكي المثير للجدل دائمًا.

الضحية ليس سوى "مانولين" عامل غرف خلع الملابس في طاقم ريال مدريد، والذي أظهرت الكاميرات روديجر وهو يقوم بصفعه على الوجه.

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تقليد صفع اللاعبين مسجلي الأهداف في التدريبات بدأ من روديجر نفسه حينما صفع كيليان مبابي عقب هدفه الأول مع ريال مدريد في مرمى أتالانتا بنهائي السوبر الأوروبي.

وبعد أن سجل روديجر هدفه أمام شتوتجارت في الجولة الماضية من دوري أبطال أوروبا، تسابق لاعبو ريال مدريد على صفع الدولي الألماني.

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أبرز من تحدثوا عن ذلك كان كيليان مبابي نفسه، والذي قال إنه "تعرض للصفع كثيرًا من روديجر" لذلك كان أول من صفعه بعد هدف شتوتجارت.