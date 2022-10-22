فيديو | صاعقة تضرب مرمى ملعب كولومبي!

مقطع مرعب في أحد أهم ملاعب العاصمة الكولومبية بوجوتا!

شهد ملعب إل كامبين في مدينة بوجوتا حادثة مروعة أثناء عاصفة رعدية تعاني منها العاصمة الكولومبية خلال الأيام الأخيرة.

جاء هذا بعد أن ضربت صاعقة من السماء مرمى الملعب الذي كان لحسن الحظ خاليًا دون جماهير أو لاعبين في ظل عدم إقامة مباريات عليه هذه الأيام.

المنظر المرعب التقطته إحدى عدسات المصورين الذين تواجدوا بالمصادفة في ذلك المكان، ليرصد مقطع فيديو نادر الحدوث في عالم كرة القدم.

ويستقبل الملعب مباراة هامة في صراع الدوري الكولومبي بين سانتا في الذي ينافس على القمة ضد نظيره ديبورتيفو كالي الذي ينافس على الهبوط.

جدير بالذكر أن العاصفة الرعدية ستستمر في تهديد بوجوتا خلال الأسبوع القادم بأكمله، في الوقت الذي تُلعب فيه مباراة أخرى بين ميلوناريوس وإندبيندينتي يوم 26 أكتوبر.