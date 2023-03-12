فيديو | صاحبها يُفسرها .. الدوري السعودي يشهد أغرب سجدة شكر في الملاعب!

لقطة غريبة شهدتها إحدى مباريات الدوري السعودي

اعتاد اللاعبون والمدربون والإداريون المسلمون السجود لله شكرًا بعد الأهداف ونهاية المباريات في ملاعب كرة القدم، لكن الدوري السعودي شهد سجدة شكر يُمكن القول أنها الأغرب في الملاعب.

اللقطة حديث خلال مباراة الرائد والعدالة يوم أمس والتي انتهت بفوز الأول 3-0، وكان بطلها الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني للرائد.

رائد التحدي يعيش فترة صعبة في دوري روشن السعودي، إذ لم يحقق سوى انتصار واحد في المباريات الـ7 الأخيرة، وقد تقدم على مستضيفه بهدف محمد فوزير في نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني كان صعبًا حتى استطاع جوليو تافاريس إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة الـ86 وهنا فوجئ الجميع بسجود المدرب سوموديكا شكرًا لله رغم أنه لم يُشهر إسلامه!

المدرب سُئل عن اللقطة عقب اللقاء، فأجاب لبرنامج "ملعب SBC" بعدما أبدى سعادته الكبيرة بالفوز "أنا مثل المسلم وسجودي احترام للدين والإسلام والمسلمين، وأشكر الله على هذا الانتصار".

يُشار إلى أن الرائد رفع رصيده بهذا الفوز إلى 24 نقطة في المركز التاسع.