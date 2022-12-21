فيديو | "شكرًا ليو" جماهير الأرجنتين تحتفل بكأس العالم مع ميسي وزوجته أمام منزله

الاحتفالات مازالت مستمرة، جماهير الأرجنتين تشكر ميسي على كأس العالم.

حظى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين على استقبال الأبطال عند عودته إلى منزله في روزاريو بعد أن قاد بلاد الفضة إلى الذهب في كأس العالم 2022 بقطر.

ميسي وزملائه تلقوا ترحيبًا كبيرًا من أكثر من أربعة ملايين أرجنتيني في موكب أقيم للاحتفال بفوزهم على فرنسا في النهائي.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا عاد إلى مسقط رأسه لأول مرة منذ رفع كأس العالم يوم الأحد، بعد أن أجبر في وقتٍ سابق على إخلاء موكب الفائزين، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وبعد العرض أعيد ميسي بطائرة هليكوبتر من بوينس آيرس إلى روزاريو - على بُعد حوالي 185 ميلاً - قبل أن يتم تصويره في سيارة تقودها زوجته أنتونيلا روكوزو، وهم متجهون إلى المنزل.

وعند وصوله، تم استقبال ميسي من قبل مئات المشجعين المبتهجين وهم يهتفون "البطل، شكرا يا ليو"، وتم دفع المشجعين إلى الجانبين من قبل الأمن لإفساح المجال لزوجة ميسي لقيادة السيارة إلى وجهتها.

يذكر أن ميسي ولد في روزاريو وبدأ أيضًا مسيرته الكروية مع فريق نيولز أولد بويز في المدينة قبل أن ينتقل إلى برشلونة.