فيديو| "شكرًا بابا ليونيل" .. الأرجنتين تحتفل بأغلى هدية في أعياد الميلاد

احتفال أرجنتيني مميز بمناسبة أعياد الميلاد وكأس العالم

أصدر الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين فيديو احتفالي خاص بعيد الميلاد يظهر صبيًا صغيرًا يكتشف كأس العالم تحت شجرته مرفقًا بتعليق: "أثمن هدية موجودة بالفعل في المنزل".

ويظهر في مقطع فيديو طفل صغير ينزل من على الدرج حتى يصل إلى شجرة عيد الميلاد ليفتح هديته، حيث يكتشف أن الصندوق يحتوي على كأس العالم.

إلى جانب الفيديو المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب تعليق: "شكرًا بابا ليونيل".

وأضاف: "أغلى هدية موجودة بالفعل في المنزل، مبروك لكل الشعب الأرجنتيني".

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين توج بكأس العالم 2022 بقطر على حساب فرنسا في نهائي مثير حسمته ركلات الترجيح (4/2) بعد التعادل في الأشواط الأصلية والإضافية 3/3.