"لاعبو النصر يدهسون على شعار النادي!" .. فيديو التدريبات يورط مسؤولي العالمي ومطالب بالعقاب

ماذا يحدث داخل نادي النصر؟..

غضب كبير اجتاح جماهير النصر السعودي، بعد انتشار مقطع فيديو؛ يظهر "صالة الألعاب الرياضية" بالنادي، والذي يؤدي فيها نجوم الفريق الأول لكرة القدم، بعض التدريبات الخاصة.

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النصر بدأ الموسم الرياضي الحالي 2024-2025 بـ"شكل سيئ"؛ لكنه انتفض بقوة في الفترة الأخيرة؛ وذلك بعد التعاقد مع المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي.

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وفي هذا السياق.. أظهر المقطع المتداول بين الجماهير النصراوية عبر منصة "إكس"، شعار النادي وقد تم وضعه على أرضية "صالة الألعاب الرياضية"، بعد التجديد.

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وأثناء تدريباتهم.. يقوم لاعبو النصر - بشكل عفوي -، بـ"الدهس" على شعار النادي؛ وهو الأمر الذي أغضب جماهير هذا الكيان الرياضي الكبير، في كل مكان.

وطالبت الجماهير النصراوية بـ"معاقبة" مسؤولي النادي الأجانب، الذين لم يقدروا شعار العالمي، ووضعوه في هذا المكان تحديدًا في "الصالة الرياضية" ؛ في إشارة إلى الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا، على الأغلب.

واعتبر عشاق قلعة العالمي، أنه من الطبيعي أن تتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، تحت قيادة هؤلاء المسؤولين؛ حيث خسر النصر البطولة تلو الأخرى، منذ الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

جدير بالذكر أن 70% من أسهم النصر والهلال والاتحاد والأهلي، انتقلت إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بداية من الموسم الرياضي الماضي؛ مع إلزامهم بتعيين رؤساء تنفيذيين ومديرين رياضيين أجانب؛ ومنذ ذلك الوقت.. يتعرض فينجا لهجومٍ عنيف، من جماهير قلعة العالمي.