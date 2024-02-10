فيديو | شرف لم يحظ به سوى ميسي .. حسن الهيدوس يجاور ليونيل

حسن الهيدوس يُكرم مثل ميسي تمامًا

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توج المنتخب القطري ببطولة كأس أمم آسيا 2023، بعد الفوز على نظيره الأردني، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ليحصل النجم حسن الهيدوس قائد العنابي على تكريم لم يحظى به غير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وانتصر الأدعم على نظيره النشامى الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحرص الأمير تميم بن حمد أمير قطر، على منح حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري البشت، أثناء تسليمه كأس آسيا من أجل التتويج به.

ولم يفعل الأمير تميم بن حمد هذا الأمر من قبل، سوى مرة واحدة مع النجم الأرجنتيني ميسي، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم 2022 التي احتضنتها البلاد.

وحافظ العنابي على بطولة كأس أمم آسيا، بعد الحصول عليها النسخة الماضية عام 2019، التي توج بها في الإمارات.

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