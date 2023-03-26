فيديو | شد الشعر واللحية .. مشاكسات بين ياسر الشهراني وموسى ماريجا!

مشاكسة كوميدية بين ماريجا وياسر الشهراني

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يرتبط المالي موسى ماريجا مهاجم فريق نادي الهلال، بعلاقة قوية مع زملائه في الفريق، خاصة مع الظهير الأيسر ياسر الشهراني، وهذا ما يظهر في المشاكسات بينهما.

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ويُجري نادي الهلال تدريباته بشكل طبيعي، استعدادًا للعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات، بعد فترة من الغياب بسبب الأجندة الدولية، والتي تشهد خوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين امام فنزويلا ثم بوليفيا.

وتداولت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر فيه ماريجا والشهراني وهما يشاكسان بعضهما البعض، وذلك خلال تدريبات الهلال.

الشهراني كان ممسكًا بلحية ماريجا، الذي طلب منه تركها ليواصل الظهير الأيسر معاندته والشد منها، ثم تركها بعدما طلب منه المالي ذلك كثيرًا.

وبعدما قام ياسر بترك لحية ماريجا، قام الأخير بشده من شعره، من اجل رد الدين له، وسط ضحكاته.

Shahid