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فيديو | شجار عنيف بين مشجعين في الهند بسبب البرازيل والأرجنتين!

مازن زكي
مازن زكي
6:59 م غرينتش+2 21‏/11‏/2022
qatar world cup brazil argentina
الأمور تخطت مساندة المنتخبات ووصلت إلى الشجار

رغم أن الهند لم يسبق لها التواجد في كأس العالم على الإطلاق إلا أن شعبها شغوف بالأرجنتين والبرازيل لدرجة كبيرة للغاية جعلتهم يدخلون في شجار كبير وعنيف بسبب اختلافهم في الدعم.

حيث تدعم فئة كبيرة منهم منتخب الأرجنتين وهناك من يقف في صف راقصي السامبا، لكن الأمور تطورت عن التشجيع ووصلت إلى العراك بسبب الفرق التي يساندونها.

حيث نشر مقطع فيديو لبعض الجماهير الهندية المناصرة لمنتخبات الأرجنتين والبرازيل وهم في حالة شجار قوية بسبب مساندتهم لفرق مختلفة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

والحادثة ليست الأولى من نوعها فيما يخص هذا الأمر، حيث قد سبق وأن حدث اختلاف حينما قام مشجعي الأرجنتيني بصناعة تمثال للأرجنتيني ليونيل ميسي طوله حوالي تسعة أمتار، وقاموا بفعل ذلك في وسط بحيرة لمنع أي أعمال تخريبية.

وفي المقابل قام مشجعو البرازيل بتنصيب تمثال في نفس المكان لنيمار دا سيلفا، طوله 12 مترًا وحوله خمس كؤوس عالم في دلالة على عدد بطولات السامبا.

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني سيلعب أول لقاء له بالمونديال يوم الثلاثاء ضد السعودية، فيما تستهل البرازيل مشوارها يوم الخميس ضد صربيا.

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