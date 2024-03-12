فيديو | شجار وتكذيب على الهواء .. كشف كواليس انتقال سعود عبدالحميد للهلال ودور محمد نور

واحدة من أهم الصفقات السعودية في السنوات الأخيرة..

SHAHID

أحد أهم الصفقات السعودية في السنوات الأخيرة؛ تلك التي حسمها نادي الهلال، بـ"التعاقد" مع الظهير الأيمن الدولي سعود عبدالحميد، من الاتحاد.

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الهلال تعاقد مع سعود، في يناير من عام 2022، عقب دخوله "الفترة الحرة" من عقده مع العميد الاتحادي؛ ليبدأ اللاعب في كتابة التاريخ مع الفريق الأزرق.

وعن ذلك.. اتهم الناقد الرياضي الاتحادي عبدالله فلاته، إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي، والذي كان حامد البلوي جزءًا منها، بالتفريط في أبرز نجوم الفريق، لمصلحة الهلال.

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فلاته قال في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "عندما أفرط في أبرز نجومي، وآخذ (الرجيع) مثل مدالله العليان؛ لابد أن يكون الاتحاد تحت الهلال".

وأشار الناقد الرياضي، إلى أن الإدارة الاتحادية، تسببت في انتقال الظهير الأيمن الشاب إلى الهلال؛ عندما قامت بطرده من أحد معسكرات الفريق، على الرغم من رفض المدرب.

ومن ناحيته.. كذب حامد البلوي، الرئيس التنفيذي السابق لفريق الكرة بنادي الاتحاد، تصريحات فلاته؛ قائلًا: "أقسم بالله أن سعود عبدالحميد، لم يكن يرغب في البقاء، مع الاتحاد".

البلوي كشف في تصريحات لـ"أكشن مع وليد"، عن أنه وفر 50% من مقدم عقد سعود، من أحد الشخصيات الاتحادية المشهورة؛ من أجل التجديد معه؛ إلا أنه رفض.

وأوضح المدير التنفيذي السابق، أنه اتصل شخصيًا بوالد اللاعب، بالإضافة إلى تدخل أسطورة الاتحاد محمد نور، لإقناع سعود بالبقاء؛ إلا أن اللاعب أصر على الرحيل إلى الهلال.

وعاد فلاته وكذب حامد البلوي؛ قائلًا له: "أنت لم تخبرني هذه الرواية عندما كنت في منصبك.. أنت نفسك الذي كنت تمدح في سعود، وتقول أنه لا يفوت صلاة واحدة".

SHAHID