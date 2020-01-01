فيديو | شجار بين اللاعبين ومحاولة التعدي على الحكم .. اليوم الذي اشتعل فيه الكلاسيكو

ماذا حدث في كلاسيكو الاتحاد والهلال بالدوري السعودي؟

في مساء يوم السبت القادم، تجمع مباراة ينتظرها الجميع، بين الكبيرين الهلال والاتحاد، بكلاسيكو الكرة السعودية، بالجولة التاسعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، تلك المباراة التي تحمل ذكرياتها الكثير من الأحداث، والتي سنتحدث اليوم عن إحدى تلك الذكريات.

الهلال يدخل المباراة وهو عينه على الثلاث نقاط، من أجل استمراره في الصدارة والتي يحتلها الآن برصيد 22 نقطة، بينما يسعى الاتحاد للدخول بقوة في المنافسة على الصدارة، حيث يحتل الفريق المركز الخامس برصيد 14 نقطة، متساويًا مع التعاون الرابع.

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ونعود إلى الوراء قليلًا، بالتحديد الدور الثاني في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2009/2010، في مواجهة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد، التي جمعت بينهما.

نتيجة المباراة كانت تشير إلى تقدم الاتحاد بهدفين مقابل هدف على الهلال، ولا يتبقى سوى 7 دقائق على نهاية المباراة، ولاعبي الهلال يبحثون عن التعادل، بينما لاعبي الاتحاد يريدون انتهاء المباراة على هذه النتيجة.

وفي الدقيقة 83 خلال كرة مشتركة بين ياسر القحطاني لاعب الهلال وراشد الرهيب لاعب الاتحاد، وقع تلاسن وبداية تشابك بين الثنائي، وسط بداية دخول لاعبي الفريقين.

ولكن ما أشعل الأمور هو دفع محمد نور لاعب الاتحاد لياسر القحطاني بقوة، وهو ما أثار غضب الروماني ميريل رادوي محترف الهلال، الذي جاء مسرعًا نحو محمد نور.

ووقع تشابك بين الثنائي نور ورادوي، وسط محاولات من باقي اللاعبين لإبعاد اللاعبين وإنهاء الاشتباك، وبدأ القحطاني في الدخول مجددًا في الاشتباك.

حكم المباراة تدخل في الأمر وقام بتوجيه البطاقة الحمراء إلى رادوي الذي ثار مجددًا وكان يريد التعدي عليه، لولا زملائه لاعبي الهلال الذين قاموا بمنعه، كما تم توجيه البطاقة الصفراء لياسر القحطاني.