فيديو | شبيه جاريث ساوثجيت يصيب الإنجليز بالجنون في اليورو!

وقف مشجعو منتخب إنجلترا خارج أسوار ملعب سيجنال إيدونا بارك بمدينة دورتموند الألمانية، في حالة من الدهشة بسبب رؤية شخص غير متوقع تمامًا تواجده في هذا المكان!

ويخوض المنتخب الإنجليزي مواجهة صعبة أمام نظيره الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الأمم الأوروبية، على أن يتأهل الفائز لمواجهة إسبانيا في المباراة النهائية.

وفوجئ مشجعو إنجلترا بتواجد شخص يشبه كثيرًا جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، بل إن ملامحه تبدو متطابقة مع مدرب الأسود الثلاثة، لدرجة قد تخدع أي مشجع لكرة القدم يعرف شكله عن ظهر قلب.

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ولكن ارتداء هذا الشخص لطاقم قوات الأمن الألمانية وسلاحه الخاص في جانبه، أكد للجماهير الإنجليزية أن هذا الشخص ليس جاريث ساوثجيت، وإنما أحد الأفراد المكلفة بالتأمين في الشوارع الألمانية.

ورغم ذلك لم يمنعهم ذلك التأكيد، من الالتفاف حول هذا الشخص وغناء الأغنية المفضلة لمدرب المنتخب الإنجليزي قبل مباراة هولندا، بينما اكتفى "شبيه ساوثجيت" بالابتسام ولم يحرك ساكنًا أثناء تأدية خدمته.

ويتصارع منتخبا إنجلترا وهولندا على التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتخب الإسباني الذي تغلب على فرنسا في نصف النهائي الآخر (2-1)، أمس الثلاثاء.