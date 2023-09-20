فيديو: شاهد هدف فوز ريال مدريد على أونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

شاهد ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وأونيون برلين في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والذي شهد تألق بيلينجهام في سانتياجو برنابيو

حقق نادي ريال مدريد انتصارًا هامًا على أونيون برلين في افتتاح دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

جود بيلينجهام سجل هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 94 بعد خطأ دفاعي قاتل من برلين وضع اللاعب في مواجهة مباشرة مع مرمى خالٍ.

ولم يبدأ الملكي اللقاء بأفضل شكل ممكن وعانى في الشوط الأول، لكن جاء الشوط الثاني ليكشر الفريق عن أنيابه ويجتاح أونيون برلين هجوميًا.

ووقفت العارضة والحارس حائلًا أمام تسجيل الهدف بصورة مبكرة، حتى ابتسمت الكرة للملكي قبل ثوانٍ من صافرة النهائي بعد تسديدة قوية من فالفيردي شتتها المدافع ليضربها في زميله وتعود أمام المرمى ليلمسها بيلينجهام ويضعها في الشباك.

وحقق الملكي أول 3 نقاط في مجموعته التي تضم نابولي وبراجا أيضًا.