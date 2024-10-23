فيديو: شاهد ملخص وأهداف مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025

شاهد بالفيديو ملخص وأهداف مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والتي شهدت فوز البلوجرانا بنتيجة 4-1

حقق نادي برشلونة انتصارًا كبيرًا على بايرن ميونخ بنتيجة 4-1 في لقاء الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

برشلونة باغت البافاري مبكرًا مسجلًا هدفًا افتتاحيًا عن طريق رافينيا، ولكن أعاد هاري كين بايرن ميونخ للتعادل في الدقيقة 18.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل ليفاندوفسكي هدف التقدم، ثم أضاف رافينيا الثالث لينهي برشلونة أول 45 دقيقة بتقدم مريح.

ولم يشهد الشوط الثاني الكثير من الفرص للفريقين خاصة بعد إكمال رافينيا للهاتريك وإنهاء اللقاء بفوز بنتيجة 4-1.

بهذه النتيجة، وصل برشلونة إلى المركز العاشر برصيد 6 نقاط، بينما تراجع بايرن ميونخ للمركز 23 برصيد 3 نقاط بعد فوز وحيد وهزيميتين في الأبطال.