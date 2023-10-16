فيديو: بث مباشر شاهد مباراة مصر والجزائر الودية استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2023

شاهد بالفيديو البث المباشر لمباراة مصر والجزائر الودية المقامة على استاد هزاع بن زايد في الإمارات استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2023...

يستعد منتخب مصر لآخر مباراة تحضيرية له خلال الفترة الحالية حينما يواجه نظيره الجزائري في لقاء ودي على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

المنتخب المصري فاز على زامبيا بهدف دون رد، ويحاول العمل على تحسين أخطائه حينما يواجه منتخبًا قويًا مثل الجزائر.

وسوف يلعب الفراعنة ضد جيبوتي وسيراليون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في 2026 قبل أن يسافر إلى كوت ديفوار ليخوض بطولة كأس أمم إفريقيا.

أما الجزائر، فقد سحقت كاب فيردي بخماسية في المباراة الماضية، ولديها مواجهتين ضد الصومال وموزمبيق في توقف فبراير ضمن تصفيات كأس العالم قبل خوض منافسات أمم إفريقيا.

تشكيل منتخب مصر ضد الجزائر وديًا

قرر روي فيتوريا الاعتماد على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

محمد الشناوي

محمد هاني، محمد عبد المنعم، علي جبر، محمد حمدي

حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو

محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد

تشكيل منتخب الجزائر لمواجهة مصر وديًا

أما جمال بلماضي، فقد اعتمد على العناصر الآتية:

ماندريا

عيسى مندي، بنسبعيني، توبا، زروقي

فيجولي، شعيبي، سعيد بن رحمة

يوسف عطال، رياض محرز، أمين جويري