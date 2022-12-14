فيديو: شاهد رد فعل ميسي حينما شاهد من منحه جائزة لاعب المباراة!

جول العربي
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Messi World Cup 2022Getty Images
كأس العالمليونيل ميسيالأرجنتين vs كرواتياالأرجنتينكرواتياسيرخيو أجويرو

لماذا تفاجئ ميسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة!

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مقطع فيديو طريف عند ذهابه لاستلام جائزة أفضل لاعب في مباراة الأمس بين الأرجنتين وكرواتيا بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتأهل لنهائي بطولة كأس العالم بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة 3-0.

وتألق النجم الأرجنتيني في المباراة ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليفوز بجدارة بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقام ميسي برد فعل عفوي ومفاجئ عندما شاهد اللاعب المعتزل سيرخيو أجويرو الذي يتمتع بعلاقة صداقة قوية معه ينتظره في الممر ويقوم بتسليمه الجائزة.

وسيلتقي المنتخب الأرجنتيني مع الفائز من مواجهة فرنسا ضد المغرب بنهائي المونديال يوم الأحد المقبل.

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 79219فرنسا، 2018
  • 56892ألمانيا، 2014
  • 108173إسبانيا، 2010
  • 39073إيطاليا، 2006
283357 الأصوات
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