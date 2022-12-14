فيديو: شاهد رد فعل ميسي حينما شاهد من منحه جائزة لاعب المباراة!

لماذا تفاجئ ميسي بجائزة أفضل لاعب في المباراة!

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مقطع فيديو طريف عند ذهابه لاستلام جائزة أفضل لاعب في مباراة الأمس بين الأرجنتين وكرواتيا بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتأهل لنهائي بطولة كأس العالم بعد الفوز على كرواتيا بنتيجة 3-0.

وتألق النجم الأرجنتيني في المباراة ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليفوز بجدارة بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقام ميسي برد فعل عفوي ومفاجئ عندما شاهد اللاعب المعتزل سيرخيو أجويرو الذي يتمتع بعلاقة صداقة قوية معه ينتظره في الممر ويقوم بتسليمه الجائزة.

وسيلتقي المنتخب الأرجنتيني مع الفائز من مواجهة فرنسا ضد المغرب بنهائي المونديال يوم الأحد المقبل.