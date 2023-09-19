فيديو: شاهد أهداف مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

شاهد ملخص وأهداف مباراة برشلونة ورويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والتي انتهت بخماسية نظيفة للنادي الكتالوني ..

نجح برشلونة في قص شريط دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد بأفضل صورة ممكنة بعد الفوز بخماسية نظيفة على رويال أنتويرب في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتجويك.

النادي الكتالوني كشر عن أنيابه مبكرًا بهدف سجله جواو فيليكس، قبل أن يأتي البرتغالي ويصنع الهدف الثاني لروبرت ليفاندوفسكي.

وأصبح ليفاندوفسكي أكبر لاعب يسجل لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا متجاوزًا رقم جيرارد بيكيه.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل برشلونة الهدف الثالث من المدافع بالخطأ في مرماه بعد تسديدة لعبها رافينيا.

الشوط الثاني هدأ الريتم، لكن جافي نجح في خطف الرابع، قبل أن يضيف فيليكس هدفه الثاني والخامس في اللقاء برأسية مميزة.

بهذه النتيجة يتصدر برشلونة المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، ويليه بورتو الذي انتصر على شاختار بثلاثية لهدف.