فيديو: شاهد أهداف كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني 2025

شاهد بالفيديو أهداف كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد على ملعب الجوهرة المشعة في السعودية وفوز النادي الكتالوني بنتيجة 5-2..

في ليلة تاريخية على أرض ملعب الجوهرة المشعة في جدة، قدم برشلونة عرضًا مبهرًا لاكتساح ريال مدريد بنتيجة 5-2 في نهائي السوبر الإسباني 2025، ليحقق اللقب للمرة الـ15 في تاريخه.

بدأ ريال مدريد المباراة بقوة، حيث نجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الأول بعد خمس دقائق فقط، مما أثار حماس الجماهير الملكية. لكن سرعان ما رد برشلونة بسرعة، حيث سجل لامين يامال هدف التعادل في لقطة ملفتة للنظر.

لم يتوقف النادي الكتالوني عند هذا الحد، فاستغل ليفاندوفسكي ركلة جزاء ليضيف الهدف الثاني، ثم جاءت عرضية مذهلة من كوندي ليضع رافينيا الكرة إلى الشباك ويضيف الهدف الثالث.

ومع اقتراب نهاية الشوط الأول، توجت هجمة مرتدة سريعة بتمريرة حاسمة من رافينيا إلى بالدي، الذي أضاف الهدف الرابع.

في الشوط الثاني، أكد برشلونة تفوقه بتسجيل رافينيا الهدف الخامس، لكن طرد الحارس شتشيسني وتسجيل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد من ركلة حرة مباشرة أعادا بعض التشويق إلى المباراة. ومع ذلك، نجح برشلونة في الدفاع بصلابة، لتنتهي المباراة بفوز كبير بنتيجة 5-2.

بهذا الفوز، يعزز برشلونة سجله التاريخي في السوبر الإسباني، بينما يفوت ريال مدريد فرصة معادلة الرقم القياسي ويخسر النهائي السابع في تاريخه. ليلة ستبقى محفورة في ذاكرة عشاق الكرة، حيث تألق برشلونة بكل قوة على أرض السعودية.

شاهد أهداف الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بتعليق فارس عوض