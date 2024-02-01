فيديو سينمائي | "فريق ليونيل ميسي اتبهدل" .. نجم النصر يسجل هدفًا من عالم الخيال

المتعة حاضرة في مباراة النصر وإنتر ميامي..

"نعم إنها مباراة ودية.. نعم يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي"؛ لكن المتعة كانت حاضرة وبقوة في مباراة النصر وإنتر ميامي الأمريكي، ضمن منافسات بطولة كأس "موسم الرياض" الودية.

ميسي ورونالدو يعانيان من الإصابة؛ ليغيبا عن مباراة النصر وإنتر ميامي، التي أطلق عليها معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اسم "الرقصة الأخيرة".

النصر دخل المباراة بشكل مرعب، وسجل هدفين في أول 10 دقائق، عن طريق صانع الألعاب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، والنجم البرازيلي المتألق أندرسون تاليسكا.

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لكن.. الهدف الأجمل والذي جاء من عالم الخيال؛ سجله الإسباني إيمريك لابورت، قلب دفاع نادي النصر، في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول.

لابورت ومن خطأ من منتصف ملعب النصر، سدد كرة مباشرة على مرمى حارس إنتر ميامي، الذي كان متقدمًا، لتسكن في الشباك الأمريكية، في واحد من أجمل أهداف الساحرة المستديرة.

المعلق التونسي عصام الشوالي، علق على هذا الهدف بشبكة قنوات "بي إن سبورت"، وبالتزامن مع تحويل عدسات الكاميرات على وجه ليو: "ميسي يقول كفاية.. إحنا اتبهدلنا".