فيديو | سيبايوس يستغل مقولة رونالد أراوخو لاستفزاز جمهور برشلونة!

داني سيبايوس يسخر من برشلونة

أثار داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن سخر من برشلونة عقب فوز فريقه عليهم في نصف نهائي كأس الملك.

سيبايوس شارك في أخر خمس دقائق فقط من الكلاسيكو الذي حسمه ريال مدريد بفوز ساحق على برشلونة.

وكان برشلونة قد تغلب على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني يناير الماضي بثلاثية مقابل هدف، وسخر حينها مدافع العملاق الكتالوني على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشر النادي الإسباني مقطع فيديو يظهر فيه رونالد أراوخو وهو يقول: "عصر جديد يبدأ".

بينما ظهر سيبايوس وهو ذاهب إلى حافلة الفريق عقب اللقاء، بينما يقول أمام الكاميرات: "بداية عصر جديد"، في إشارة لما قاله أراوخو بعد التتويج بالسوبر.

يذكر أن ريال مدريد ثأر لهزيمة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف دون رد، ليفوز إيابًا برباعية نظيفة على ملعب كامب نو ويضرب موعدًا مع أوساسونا في النهائي.