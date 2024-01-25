فيديو | سوء الحظ شوه اللقطة .. لفتة رائعة من سالم الدوسري تجاه رديف تضعه في موقف محرج مع يايا توريه

ماذا حدث في مباراة السعودية وتايلاند؟

Tod

شهدت مباراة السعودية وتايلاند، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة كأس أمم آسيا 2023، لقطة مثيرة بين الثنائي سالم الدوسري وعبد الله رديف.

منتخبك المفضل في صراع البحث عن اللقب الآسيوي .. اشترك في منصة TOD من هنا وتابع المنافسات

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قرعة النسخة الحالية من بطولة كأس أمم آسيا، التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024؛ أسفرت عن تواجد السعودية وتايلاند في المجموعة السادسة، إلى جانب عمان وقيرغيزستان.

وفي الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول.. احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لمصلحة الأخضر السعودي، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"؛ حيث رأى عرقلة عبد الرحمن غريب، داخل منطقة الـ18 للمنتخب التايلاندي.

قرر رديف في البداية، تنفيذ الركلة الجزائية، قبل أن يتدخل سالم، ويقف أمام الكرة؛ من أجل أن يقوم هو بتسديدها؛ حسب الترتيب المحدد من الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني.

لكن وبشكل مفاجئ.. أمسك سالم الدوسري "الكرة"، وقام بمنحها مرة أخرى إلى عبد الله رديف الذي أهدرها في الدقيقة 12؛ وسط نظرات تعجب وغضب من الأسطورة الإيفوارية يايا توريه، مساعد مانشيني.

وواصل سوء الحظ ملاحقة رديف البالغ من العمر 21 سنة، والذي سجل هدفًا في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول؛ إلا أن حكم المباراة، قام بإلغائه بسبب وجود حالة تسلل.

Tod