فيديو | سلوت يرد على الغاضبين من تجميد صلاح.. ويستشهد بـ"هالاند" للدفاع عن مهاجمه

علق أرني سلوت، مدرب ليفربول، على الجدل الدائر حول جلوس محمد صلاح بديلاً في المباريات الأخيرة، واصفاً الضجة الجماهيرية بـ"الثرثرة المنطقية" نظراً لقيمة اللاعب وتاريخه مع الفريق.

وفي سياق آخر، دافع المدرب الهولندي عن تواضع السجل التهديفي لصفقته الجديدة ألكسندر إيزاك، مطالباً الجميع بالنظر إلى قلة لمسات إرلينج هالاند قبل الحكم القاسي على المهاجم السويدي.