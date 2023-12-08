فيديو | بعد سلمان الفرج .. سافيتش يتجاهل سالم الدوسري ويختار منفذ ركلات الجزاء

تصرف مثير من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في مباراة الهلال والطائي

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أثار أحد نجوم نادي الهلال، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، خلال مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الطائي، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال يحل ضيفًا على نادي الطائي "حاليًا"، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وفي الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.. احتسب حكم المباراة، "ركلة جزاء" لمصلحة نادي الهلال، نفذها المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش بـ"نجاح"، داخل الشباك.

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ولكن قبل تنفيذ ركلة الجزاء، ظهر النجم الصربي الآخر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان الزعيم الهلالي، ممسكًا بالكرة؛ حيث قام باختيار ميتروفيتش لـ"التنفيذ"، بدلًا من زميله الدولي السعودي سالم الدوسري.

وقبل سافيتش.. كان سلمان الفرج، قائد نادي الهلال، قد قام بنفس التصرف؛ عندما رفض تنفيذ سالم الدوسري، "ركلة جزاء" في مباراة الفريق الأزرق أمام نساجي الإيراني، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن البرتغالي جورج جيسوس، صرح في أحد المؤتمرات الصحفية السابقة، أنه ترك الحرية للاعبي الهلال، لـ"اختيار" منفذ ركلات الجزاء، من بين سالم وميتروفيتش، والساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، قبل إصاباته.

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