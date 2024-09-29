فيديو | سكولاري من مقر النادي: بيولي أبهرني، وسعدت جدًا بما قاله كريستيانو رونالدو عن النصر

بطل كأس العالم 2002 تواجد في مقر النادي السعودي

رغم عمله مع الشباب والأهلي سابقًا، استغل المدرب المخضرم لويس فيليب سكولاري زيارته إلى السعودية في مهمة عمل وتوجه في زيارة خاصة إلى مقر نادي النصر السعودي، حيث استقبله النجم كريستيانو رونالدو بحفاوة بالغة.

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المدرب المتوج بلقب كأس العالم مع البرازيل عام 2002 أبدى اندهاشه وإعجابه بالتغير الواضح في جودة الحياة داخل المملكة عما كانت عليه حين كان يقوم بزيارات للمملكة مع مختلف الأندية التي دربها في قارة آسيا.

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ووصف سكولاري العلاقة مع نادي النصر بالممتازة رغم التنافس الذي جمعه مع الشباب حين كان على رأس الإدارة الفنية لليوث، مضيفًا "كنت مدربًا للشباب والنصر هو منافسنا لكن العلاقة بيننا كانت ممتازة، واليوم لديكم العديد من اللاعبين البرازيليين بجانب كريستيانو رونالدو، ولذا استغليت زيارة عمل للسعودية وجئت لزيارة اللاعبين والحديث معهم".

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سكولاري تحدث عن حديثه مع المدرب الإيطالي والنجم البرتغالي، بقوله "أول إحساس شعرت به عند دخول النادي هو التنظيم والعمل الجيد، تحدثت مع المدرب بيولي وأبهرني بالجودة التي يمتلكها، أما ما أبهرني أكثر وأسعدني جدًا هو حديث رونالدو لي عن تواجده في النصر، إذ قال لي "أنا سعيد جدًا بالتواجد مع النصر، أنا أعيش جيدًا هنا"، هذا الكلام الذي انتظرت أن أسمعه من ابني الذي عملت معه طويلًا".

يُشار إلى أن سكولاري كان أول مدرب أجنبي في تاريخ منتخب البرتغال، حيث دربه من عام 2003 حتى 2008، وقد وصل معه إلى نهائي يورو 2004 حين خسر من اليونان، وكذلك نصف نهائي كأس العالم 2006 حين خسر من الوصيف فرنسا.