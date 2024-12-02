"يا له من عار".. تغريدة ميلان بعد سقوط بوفي المروّع تفجر الغضب في إيطاليا

ماذا حدث؟

شهدت مواجهة فيورنتينا وإنتر موقفًا صعبًا للغاية أمس الأحد، ضمن الجولة 14 من الدوري الإيطالي، حيث تم إلغاء المباراة على خلفية سقوط اللاعب إدواردو بوفي نجم الفيولي.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي استئناف المباراة في وقت لاحق، حيث توقفت بعد مرور 17 دقيقة إثر سقوط إدواردو بوفي على أرض الملعب بشكل مفاجئ، ما أثار هلع المتواجدين في الملعب والمشاهدين.

تسبب الواقعة في انهيار اللاعبين على أرض الملعب، حيث دخلوا في نوبة بكاء، قبل أن تنهال رسائل التضامن والدعم مع اللاعب على منصات التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الغريب أن الحساب الرسمي لنادي ميلان تجاهل الحدث الذي شغل الجميع، ونشر تغريدة تحث الجماهير على تسوق منتجات الفريق، جاء فيها "أجواء روسونيري، بأسلوب الشتاء.. تسوق الآن وأكمل مظهرك #دائمًا_ميلان".

أثارت التغريدة استياء المتابعين الذين طالبوا النادي الإيطالي بحذفها على الفور، وهو ما لم يحدث، قبل أن ينشر الحساب الرسمي لميلان تغريدة جديدة للتضامن مع لاعب فيورنتينا، جاء فيها "كل أفكارنا معك، إدواردو".

وقال أحد المتابعين: "مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي ليس لديه قلب ويعيش على كوكب المريخ لا يوجد تفسير آخر"، وأضاف ثانٍ: "لقد جعلتموني أكره ما كنت أحب"، وأتم ثالث: "يا له من عار، الأمر مخز".

يشار إلى أن اللاعب استعاد وعيه بعد نقله إلى المستشفى، وتمكن من التنفس وحده دون الاعتماد على أجهزة مساعدة، علمًا بأنه سيتم فحصه بالأشعة المقطعية من أجل تشخيص أكثر دقة.