فيديو | سعد اللذيذ يفجر مفاجأة بشأن صفقتي كريستيانو رونالدو ونيمار وتحمل النصر والهلال لقيمتهما!

الكشف عن كواليس انتقال رونالدو إلى النصر ونيمار إلى الهلال..

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كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، عن تفاصيل مثيرة تخص صفقتي انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، والبرازيلي نيمار إلى الهلال.

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وفي البداية، كشف اللذيذ عن المتكفل بانتقال رونالدو إلى النصر، حيث أكد أن برنامج الاستقطاب كان من تكفل بكافة الأمور المالية الخاصة بالصفقة، وأن النصر لم يدفع شيئًا للتعاقد مع البرتغالي.

وحسم اللذيذ الجدل الدائر بشأن أن الهلال كان أول من فاوض رونالدو من أجل الانضمام إلى صفوفه، حيث كشف أن التفاوض من جانب برنامج الاستقطاب للتعاقد مع رونالدو كان من أجل النصر من البداية وحتى النهاية، وأنه لم تكن هناك أي مفاوضات من أجل انضمامه إلى "الزعيم".

لكن في الوقت نفسه، فإن نائب رئيس رابطة الدوري السعودي أكد أن هناك إمكانية أن يكون الهلال تفاوض مع رونالدو، لكن خارج إطار برنامج الاستقطاب، لكن البرنامج نفسه تفاوض مع رونالدو من البداية للنهاية لصالح النصر.

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وإلى جانب ذلك، كشف اللذيذ أن وضعية التعاقد مع نيمار لصالح الهلال كانت مشابهة تمامًا لما حدث بين رونالدو والنصر، وأن "الزعيم" لم يدفع شيئًا في صفقة البرازيلي، وهو ما حدث أيضًا في صفقة انتقال أوتافيو إلى "العالمي".

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