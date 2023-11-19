فيديو | سعد اللذيذ: الهدر المالي للأندية وصل إلى 400 مليون .. ومنعنا فسخ عقود اللاعبين!

نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين يكشف إجمالي الهدر المالي للأندية سنويًا..

SHAHID

أكد سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين والرئيس التنفيذي المكلف، أن الأندية السعودية كانت تهدر سنويًا ما يتراوح بين 350 إلى 400 مليون ريال سعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللذيذ حل ضيفًا على برنامج "كورة" عبر قناة "روتانا خليجية"، للحديث عن العديد من الأمور المتعلقة بالدوري السعودي، والتطلعات المستقبلية للمسابقة.

وكشف نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن ما بين 20 إلى 25% من ميزانيات الأندية كانت تُهدر بسبب الفسخ غير العادل للعقود، سواء للاعبين أو المدربين، وأن الأموال المهدرة كانت تصل إلى 400 مليون ريال سعودي سنويًا، لكل الأندية بشكل عام.

وشدد اللذيذ أنه في الوقت الحالي، فإن الأندية الناشطة في دوري روشن السعودي لا يمكنها إلغاء عقد أي مدرب أو لاعب إلا بموافقة برنامج الاستقطاب.

وبالإضافة إلى ذلك، كشف اللذيذ أنه إذا حاول نادٍ ما فسخ التعاقد مع لاعب، فإن موافقة برنامج الاستقطاب أصبحت لازمة لتحقيق ذلك، والبرنامج سيطالب النادي أولًا ببيع اللاعب بدلًا من فسخ عقده، وأن برنامج الاستقطاب لن يتحمل أي خطأ في إدارة السوق من قبل الأندية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



ويرى اللذيذ أن تعاقد الأندية السعودية مع النجوم الكبيرة عاد بالنفع على الأندية الصغيرة، لأن مداخيل الدوري ككل زادت بسبب زيادة نسبة مشاهدة المسابقة، وأن الرعاية زادت بنسبة بلغت 3 أضعاف، وبالتالي فإن جميع الأندية سوف تستفيد من هذه الزيادة، وستحصل على ميزانية محترمة للتعاقدات في كل موسم.

SHAHID