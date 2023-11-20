فيديو | "بعد سخرية كيليان مبابي من انتقاله إلى الهلال" .. حقيقة عرض الـ3 مليارات التاريخي

مفاجأة عن مفاوضات نادي الهلال مع كيليان مبابي

SHAHID

كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس الرابطة السعودية المحترفة، الرئيس التنفيذي المكلف، عن حقيقة التفاوض مع المهاجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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أخبار محلية وعالمية أكدت خلال الميركاتو الصيفي الماضي، على تقديم السعودية، عرضًا بقيمة 400 مليون يورو إلى مبابي بالإضافة إلى 300 مليون أخرى إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، أي ما يقارب الـ3 مليار ريال سعودي؛ للتعاقد مع مبابي، لمدة موسم رياضي واحد فقط، استغلالًا للأزمة بين الطرفين وقتها.

وفي هذا السياق.. نفى اللذيذ في نصريحات مع برنامج "كورة"، وجود أي مفاوضات أو عرض من المملكة العربية السعودية؛ للتعاقد مع مبابي، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، من الأساس.

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رئيس الرابطة المحترفة قال: "من الممكن أن يكون أحد الأشخاص في نادي الهلال، قد تواصل مع مبابي وقتها؛ لكن لا يوجد أي مفاوضات أو عرض تم تقديمه إلى اللاعب نهائيًا".

وأشار سعد اللذيذ، إلى أن جميع الأندية السعودية الكبيرة، لديها علاقات قوية مع وكلاء الأعمال حول العالم؛ لذلك من الممكن أن تكون أخبار التفاوض مع المهاجم الفرنسي، جاءت من هذا الجانب.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي، كان قد سخر من أنباء مفاوضات نادي الهلال معه، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ خاصة أنه اعتبر أن انتقاله إلى المملكة العربية السعودية، في هذا السن وبالمستوى الذي يقدمه، أمرًا مستحيلًا.

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