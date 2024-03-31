فيديو | سبب غريب .. هلالي يُهاجم مصعب الجوير في الشارع بعد مباراة الهلال والشباب

الهلال هزم الشباب 4-3 في دوري روشن السعودية

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تداول مغردون عبر منصة إكس مقطع فيديو يُظهر مصعب الجوير لاعب الشباب المعار من الهلال يتعرض لهجوم في الشارع من أحد مشجعي الزعيم، وذلك عقب مواجهة الفريقين في دوري روشن السعودي يوم الجمعة الماضي.

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الهلال كان قد هزم الشباب في الجولة الـ25 من دوري روشن 4-3، وكان الفريق الخاسر قد افتتح النتيجة بهدف سجله الجوير بتسديدة ممتازة، ورغم عدم احتفاله بالهدف احترامًا لفريقه السابق وجماهيره إلا أنه تعرض لهجوم من مشجع غاضب.

الفيديو يُظهر المشجع وهو يتوعد لاعب الوسط السعودي بعدم العودة للهلال، حيث قال له "ليس لك عودة، ليس لك عودة".

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الجمهور السعودي وخاصة الهلالي أبدى دهشته من تصرف المشجع الغاضب خاصة أن الجوير لم يفعل أي شيء يتطلب رد الفعل ذلك والإساءة له، إلا أن البعض تداول مقاطع فيديو أظهرت سبب غضب المشجع.

السبب هو حماس الجوير وتفاعله وحزنه على إحدى الفرص الضائعة لفريقه الشباب على مرمى الهلال، وقد وصف العديد من المشجعين الغضب من اللاعب بالغريب وغير المرحب به نظرًا لأن الطبيعي أن يشعر بالغيرة والحماس لفريقه حتى لو كان يُواجه فريقه المالك لعقده.

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