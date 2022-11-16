فيديو | سباق إهدار الفرص .. السعودية تُهزم أمام كرواتيا في ختام الاستعدادات للمونديال

فراس البريكان وصالح الشهري تسابقان على إهدار الفرص

خسر المنتخب السعودي مباراته الأخيرة ضمن الاستعداد لكأس العالم قطر 2022، أمام نظيره الكرواتي بهدف نظيف، على ملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

شوط المباراة الأول جاء هادئًا تمامًا من الجانب الكرواتي، الذي اتضح منه تأثر لاعبوه بالحرارة المرتفعة، في ملعب مرسول بارك.

أولى الفرص جاءت في الدقيقة 25 ، بعدما نفذ القائد سلمان الفرج ركلة ثابتة من الجهة اليمنى لوسط الملعب، لتمر الكرة من بين أقدام مدافع كرواتيا، وتصل لصالح الشهري، الذي استدار بشكل رائع وسط الرقابة، وسدد كرة قوية، لكنها اصطدمت في قدم مدافع الخصم وهي في طريقها للشباك، وتخرج من مناطق الخطورة.

فيما أهدر فراس البريكان فرصة هدف محقق في الدقيقة 28، بعد تمرير رائع للكرة بين أقدام لاعبي السعودية، على حدود منطقة جزاء كرواتيا، لتصل للبريكان المنفرد تمامًا بالحارس ويسدد، لكن الأخير يتألق ويحافظ على نظافة شباكه.

وأهدر فراس فرصة خطيرة جديدة في الدقيقة 38، بعدما تبادل سالم الدوسري وياسر الشهراني الأدوار في الجهة اليسرى، ليتقدم الأخير ويرسل عرضية مميزة، استقبلها البريكان برأسية، لكنها علت العارضة بقليل.

رأسية خطيرة من صالح الشهري تعتلي العارضة 🔥#السعودية_كرواتيا #SSC pic.twitter.com/UUvZflynD0 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2022

وبغرابة شديدة، ضاعت فرصة هدف محقق آخر في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعدما أرسل سعود عبد الحميد عرضية أرضية من الجهة اليمنى، لكن الكرة مرت أمام صالح الشهري المواجه تمامًا للمرمى.

وشهدت الدقيقة 62 من عمر المباراة، تمرير رائع للكرة من قبل البديل هيثم عسيري لسالم الدوسري داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم.

فيما جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83، بعد مرور رائع من أندري كراماريتش من مدافعي الأخضر، حتى سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت شباك محمد العويس، وتبع هذا الهدف هدفًا ثانيًا، لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

يذكر أن المنتخب السعودي سيتجه لقطر مساء اليوم الأربعاء، على أن يستهل مشواره في المونديال بمواجهة الأرجنتين في 22 من نوفمبر الجاري.

فيما يستهل المنتخب الكرواتي مشواره بمواجهة المغرب في 23 من الشهر ذاته.