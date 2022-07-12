فيديو | ساكا يطلب صورة من بيكهام بطريقة خجولة

لقطة جميلة بين ساكا وبيكهام

طلب نجم المنتخب الإنجليزي بوكايو ساكا من لاعب الأسود الثلاثة التاريخي المعتزل دافيد بيكهام التقاط صورة معه خلال تواجد الأخير في معسكر فريق المدرب جاريث ساوثجيت.

ساكا مثل العديد من الأسماء من جيله شاهد بيكهام وهو يرتدي قميص إنجلترا عندما كان في طفولته، ومن الوارد أن يكون دافيد هو المثل الأعلى له أو لغيره من عناصر فريق الأسود الثلاثة.

وتواجد بيكهام في معكسر المنتخب الإنجليزي وكان يجري حوارًا مع المدرب جاريث ساوثجيت وقائد الأسود الثلاثة، المهاجم هاري كين، قبل أن يدخل ساكا ويطلب منه أخذ صورة معه.

Protect Bukayo Saka at ALL costs. ❤️ pic.twitter.com/cuLAgocRBN — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 6, 2022

وشوهد ساكا، الذي كان يبلغ من العمر 12 عامًا فقط عندما علق بيكهام حذاءه في عام 2013، وهو يقترب بخجل إلى بيكهام ويقول: "آسف للمقاطعة، لكن هل يمكنني الحصول على صورة معك؟".

وبالطبع التقط ساكا الصورة التي كان يتمناها مع بيكهام، وحصلت تلك اللقطة على العديد من التعليقات الإيجابية عبر تويتر التي تمتدح بوكايو وطريقته الخجولة.