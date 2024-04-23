فيديو | ساعة الدوري الإيطالي تحرج مسؤولي الليجا بعد أزمة الكلاسيكو!

قرار حاسم من الحكم ينهي الجدل في ثوانٍ

شهدت مباراة بولونيا وروما في الدوري الإيطالي، لقطة مشابهة للحالة المثيرة للجدل في كلاسيكو الدوري الإسباني.

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وتغلب بولونيا على مضيفه روما بنتيجة (3-1)، أمس الإثنين على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

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وكانت مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي انتهت بفوز الملكي (3-2)، الأحد الماضي في الدوري الإسباني، قد شهدت واقعة مثيرة للجدل عندما طالب لاعبو البارسا باحتساب هدف للاعب لامين ياما، زاعمين أن كرته تجاوزت خط المرمى، إلا أن حكم اللقاء رفض الأمر بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على اللقطة التي حدثت في مباراة روما وبولونيا، حيث حدث الأمر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما تسلل جوشوا زيركزي لاعب الضيوف وسدد كرة نحو مرمى الذئاب، قبل أن يتدخل الحارس أنجيلينو الذي حاول إبعاد الكرة بصعوبة شديد.

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الكرة تجاوزت خط المرمى أم لا، لكن الحكم لم يكن لديه أدنى شك، حيث أشار إلى ساعته التي أعطته إشارة بصحة الهدف وبهذا عرف الجميع أن النتيجة صارت (0-2)، دون أي جدل أو عودة إلى تقنية الفيديو.

وما قصده فابيو ماريسكا (الحكم) بالإشارة إلى ساعته هو أنها اهتزت لتنبيهه بأن الكرة تجاوزت خط المرمى، على عكس ما حدث في الدوري الإسباني، حيث لا يتم استخدام تكنولوجيا تسجيل الأهداف (GLT).