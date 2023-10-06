فيديو | ساديو ماني يظهر غضبه ضد لويس كاسترو .. ومدرب النصر يحرجه!

هذا ما حدث بين ساديو ماني ولويس كاسترو!

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أثار النجم السنغالي ساديو ماني، جناح نادي النصر، الجدل في الشارع السعودي، بتصرفه "غير الرياضي"، في مباراة فريقه أمام أبها، مساء اليوم الجمعة.

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النصر سقط في فخ التعادل (2-2) أمام نادي أبها، مساء اليوم، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وظهر ماني وهو غاضب بشدة، أثناء استبداله من الملعب، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة أمام الفريق الأبهاوي؛ حيث رفض مصافحة بعض زملائه.

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وعلى الرغم من ذلك.. أظهرت لقطة الفيديو التي نشرتها صحيفة "الميدان الرياضي"، توجه البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، إلى الجناح السنغالي؛ حيث حرص على مصافحته وتهدئة غضبه.

وفي هذا السياق.. اعتبر كاسترو في كلمته خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن غضب ساديو ماني "طبيعي"؛ قائلًا: "هذا من حقه.. طالما أنه لم يتجاوز الأدب".

وحرص المدير الفني البرتغالي، على توجيه رسالة إلى لاعبيه الذين يظهروا غضبهم من التبديلات، مؤكدًا على أن النصر يضم 27 نجمًا، وليس 11 فقط؛ لذلك من الطبيعي أن يقوم بالتغيير حسب سير أحداث المباريات.

جدير بالذكر أن النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان نادي النصر، ظهر أيضًا وهو غاضب، أثناء استبداله من أرضية الملعب، خلال مباراة أبها.

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