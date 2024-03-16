فيديو | ساخرًا من صديقه النصراوي .. علي البليهي: "لا أعرف معنى هاردلك"

مدافع الهلال يسخر من صديقه النصراوي

SHAHID

احتفل علي البليهي مدافع نادي الهلال بانتصار فريقه على ضمك في دوري روشن السعودي، وذلك ساخرًا من أحد أصدقائه النصراويين.

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وحقق الهلال الفوز على ضمك بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 24 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وانتشر فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لعلي البليهي رفقة صديقين له، أحدهما هلالي والآخر نصراوي، وذلك عقب مباراة ضمك.

وقام صديق البليهي الهلالي بسؤاله: "عندي سؤال صغير، ما معنى كلمة هارد لك؟"، ليقوم البليهي بتوجيه الكاميرا على صديقه النصراوي قائلًا: "وجه السؤال هناك".

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وبعدها رد علي البليهي على صديقه الهلالي قائلًا: "لا أعرف معنى هذه الكلمة"، بعد سلسلة انتصارات الهلال خلال الفترة الأخيرة.

SHAHID