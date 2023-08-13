فيديو | ساخراً من سجل بطولاته والبوندسليجا .. حساب الدوري الألماني يقدم هاري كين بأغنية غريبة!

فيديو تقديمي مُثير للصفقة الجديدة داخل صفوف بايرن ميونخ!

سخر حساب الدوري الألماني من سجل بطولات هاري كين المُنضم حديثًا إلى بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

بايرن ميونخ أعلن عن تعاقده مع النجم الإنجليزي قادمًا من توتنهام، في صفقة كلفت خزائن النادي الألماني حوالي 100 مليون يورو لمدة 4 مواسم.

وطارد نحس كين العملاق البافاري، حيث فرط قائد توتنهام السابق في اللقب الأول له في مسيرته بعد خسارة بايرن ميونخ أمام لايبزيج بثلاثية في كأس السوبر الألماني.

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ونشر الحساب الرسمي للدوري الألماني عبر حسابه على "يوتيوب" فيديو جاءت الإشارة فيه إلى عدم حصول هاري كين على بطولات وهو يبلغ من العمر 30 عامًا، وبالرغم من ذلك حصل على الحذاء الذهبي 4 مرات في مسيرته.

كما حمل الفيديو أغنية تقديمية يُحيي فيها كين الجماهير البافارية قائلًا: "من الذي سوف يُسجل؟ من أعظم هداف في إنجلترا، الله يحفظ الملك".

بالإضافة إلى ذلك سخر الفيديو من هاري كين بإظهاره "كمصارع"، مع الإشارة إلى تتويج بايرن ميونخ بجميع البطولات في ألمانيا وعدم حصول الإنجليزي على أي بطولة طوال مسيرته داخل المستطيل الأخضر، ليعلق زملائه بأن الأمور سوف تتغير.

الجدير بالذكر أن هاري كين قضى 14 عامًا داخل صفوف توتنهام، لم يتمكن خلالهم من حصد أي بطولة رفقة النادي الإنجليزي.