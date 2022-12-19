فيديو | زلزال يضرب بوينس آيرس عند تسديدة مونتييل الحاسمة

الأرجنتين احتفلت بصخب بالفوز بكأس العالم

لم يكن الحدث عاديًا أبدًا، إذ انتظر الشعب الأرجنتيني لحظة رفع كأس العالم من قائد المنتخب منذ فعلها دييجو مارادونا عام 1986، ولذا كان رد الفعل صاخبًا للغاية في العاصمة بوينس آيرس وغيرها من المدن.

الأرجنتين نجحت أخيرًا في الفوز باللقب العالمي الثالث في تاريخها والأول للنجم الأسطوري ليونيل ميسي بعد الفوز مساء أمس في استاد لوسيل على فرنسا بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل المثير والدرامي 3-3.

وتقدمت الأرجنتين في ركلات الترجيح 3-2 قبل الركلة الرابعة التي تقدم جونزالو مونتييل لتنفيذها، وعند نجاحه في تسديدها وإعلان فوز المنتخب باللقب انفجرت شوارع بوينس آيرس بالصراخ وكأن زلزالًا ضرب البلاد، كما يظهر في الفيديو أدناه.

في الواقع، لم تحتفل جماهير الأرجنتين وحدها بالتربع على عرش العالم حتى مونديال 2026، بل جُل سكان كوكب الأرض تعاطفًا منهم مع ميسي وتأكيدًا منهم على أنه استحق الفوز بكأس العالم بعد تلك المسيرة المذهلة في كرة القدم وخسارة النهائي قبل 8 سنوات أمام ألمانيا.

مونديال 2026 سيُنظم في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فيما تتنافس عدة دول على تنظيم نسخة 2030.