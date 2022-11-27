فيديو | زعتر وفطائر .. أهل قطر يوزعون وجبات على الجماهير في المونديال

كرم الضيافة القطري يظهر في كأس العالم 2022

بعد أن حرص عدد كبير من الجمهور العربي الموجود في قطر، على دعم الأدعم خلال مواجهة السنغال من مدرجات استاد الثمامة، حرصت الأهالي القاطنة بجوار الاستاد، على إظهار كرم الضيافة القطري ورد الجميل لهم.

الأدعم واجه السنغال أول أمس الجمعة، في ثاني مبارياته في كأس العالم قطر 2022، لكنه تلقى الهزيمة بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وشهدت المباراة حضورًا عربيًا كبيرًا من مختلف الجنسيات، لدعم لاعبي قطر بعد الأداء المتواضع للغاية الذي قدموه في المباراة الأولى أمام الإكوادور، والتي تلقوا أيضًا الهزيمة بها بثنائية نظيفة.

وأثناء خروج الجماهير من الاستاد، استقبلتهم الأهالي القطرية بالوجبات والمشروبات تحية لهم على دورهم.

في لفته مميزة تؤكد على حسن الضيافة القطرية، أهالي المناطق المجاورة لاستاد الثمامة قاموا بتوزيع الوجبات على الجماهير بعد انتهاء مباراة منتخبنا الوطني والسنغال#ترند#تلفزيون_قطر pic.twitter.com/Bkr5y6sKnR — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) November 27, 2022

يذكر أن المنتخب القطري أول المنتخبات التي ودعت المونديال، بعدما تلقى هزيمتين، وأصبحت المباراة المقبلة الأخيرة له أمام هولندا مجرد تحصيل حاصل.