فيديو| "رئيس ماليزيا يصوت على الجائزة؟".. كاسياس يفتح النار على "الكرة الذهبية!"

الأسطورة الإسباني لديه رأس حاسم حول" البالون دور"

شن الإسباني إيكر كاسياس هجومًا كاسحًا على قواعد التصويت لجائزة الكرة الذهبية، وذلك في فيديو تم تصويره قبل أن يحصل رودري على الجائزة بشكل رسمي عن عام 2024.

وحل كاسياس ضيفًا على حساب "أدري كونتريراس" الإسباني الشهير على "تيك توك" وسأله كونتريراس المعروف بولائه لريال مدريد عن رأيه في جائزة الكرة الذهبية وسط التقارير التي كانت تشير آنذاك إلى أن منحها رودري بات مسألة وقت لا أكثر.

وقال كاسياس: "في حقيقة الأمر، أجد الأمر سخيفًا بعض الشيء حول هذه الجائزة، ربما أتفهم مسألة إعطاء الكرة الذهبية للاعب من إسبانيا التي حققت اليورو، ولكن إذا كان ينبغي أن يكون هناك أحد من إسبانيا، فهو داني كارباخال!".

وأضاف: "لا أعرف شيئًا محددًا عن كيفية الحصول على هذه الجائزة، هل هي بتصويت القادة؟ المدربين؟ أم رئيس ماليزيا أو الصين.. لا أدري.. كل ما أعرفه أن الأمر بات سخيفًا".

وأردف: "على نفس المنوال، لا أدري كيف تدار الأمور خلال. 14 عامًا، وكيف لم يحصل أي من لاعبي إسبانيا في الفترة بين 2008 و2012 على الجائزة؟".